Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2018'de kronometre sıfırlandı!

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Ege ile Akdeniz arasında önemli bir geçişi sağlayan ve 18 kilometrelik ilk etabı daha önce açılan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli ile bir dizi açılışı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"ADAYLIĞIMIZA LEKE ATIYORLAR"

"Denizli'yi özlemişiz ama baktım ki Denizli de bizi özlemiş. Buraya son olarak geldiğimde Pensilvanya ve Kandil'den desteklenen 4'lü çeteden bahsetmiştik. Masayı kurdular sonra sayıları 6'ya çıktı. Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza leke atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler.

"BUNCA ZAMANDIR AKLINIZ NEREDEYDİ?"

Bunca zamandır aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden söylemediniz? 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüde mahal vermeyecek biçimde açıktır. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de kronometre sıfırlandı ve seçilen Cumhurbaşkanı, sistemin ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır.

"ALTILI MASAYI BİR KORKU SARMIŞ"

6'lı masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi yendik.

"YETER SÖZ MİLLETİN PANKARTI ASIYORLAR"

Bir de utanmadan parti binalarına "Yeter söz milletin" pankartı asıyorlar. Menderes bu sözle tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de aynı küresel faşizmi hortlatmaya kalkanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umut kesenler masanın iradesinden umut bekliyorlar. İnşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömüp, ülkemizi uzaktan yönetmeye niyetlenenleri hüsrana uğratacağız.

"ŞU AN MEYDANDA 80 BİN KİŞİ VAR"

Kardeşlerim bunların tamamı bir araya gelse, 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerin yanında hiçbir şey ifade ederler. Denizli bugün bambaşka, bugün rahmet de yağmur da vardı; ama siz bu meydanı doldurdunuz. Sordum, resmi rakam 80 bini bulmuş. Gençler maşallahınız var; bana her şey sizi hatırlatıyor.

"BİZ HEP MİLLETİMİZLE YÜRÜDÜK"

Rakamın sonuna konulan sıfır gibidir bunlar. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Sandığa gelin sandığa. Küresel vesayeti bırakın da millete gidin millete. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız hüsrana uğradığınız. Faiz, kur dalgalanmasından medet umdunuz, hamdolsun onu da atlattık. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü. Biz hep milletimizle yürüdük. Derdimizi sadece milletimize anlattık.

Onların yuvarlak bir masanın etrafında bir yıldır dolandığı süreçte 49 ilimize gittik, 27 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdik.

Çıkmışlar biz 6 kişi, 1 Cumhurbaşkanını yöneteceğiz diyorlar. Türkiye'yi milli irade yerine kendi vesayetimizle yönetmek istiyoruz dediler. Bunlara tüm bu zırvaları bırakın dedik. Biz tüm bu ihtiras fırtınalarına karşı yeter diyoruz. Sözün, kararın ve geleceğin millete ait olduğunu söylüyoruz.

Denizli bu vesayet heveslisi muhterislere 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter diyor muyuz? Küresel vesayetçilere ve onların maşalarına yeter söz milletindir diyor muyuz? Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyor muyuz? Türkiye'nin yolunu 14 Mayıs'ta bir kez daha açıyor muyuz? Türkiye'nin yeni asrını bir olarak, iri olarak, diri olarak, hep birlikte Türkiye olarak kucaklamaya hazır mıyız?

"DENİZLİ'YE 20 YILDA 35 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

Son 20 yılda Denizli'ye 35 milyar lira kamu yatırımı yaptık. 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisimizi hizmete açtık. Aydın-Denizli-Antalya otoyolunu inşallah seneye tamamlıyoruz. Denizli'de 881 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize 3.5 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. Denizlili iş insanlarımıza 4 milyar TL tutarında prim teşviği verdik.

"BUGÜN 18 MİLYAR TL'LİK YATIRIM AÇIYORUZ"

Bugün de 18 milyar lirayı bulan 232 ayrı yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz. Ulaştırmada şehrimiz için önemli bir yatırım olan 3.4 milyar TL'ye mal olan Denizli Otoyolu 2. Kısım ile Honaz Tüneli'ni açıyoruz. TOKİ'nin yaptığı 1173 konutu da açıyoruz. Denizli'mize bu yatırımları kazandıran tüm yüklenici firmalara teşekkür ediyorum.

Benim sizlerden ricam var. Seçim sandığı önünüze geldiğinde etrafınıza bakıp ne diyeceksiniz, durmak yok yola devam. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız; hep birlikte Türkiye olacağız. Ana kademe, kadın kolları durmak yok. Gümbür gümbür sandığa koşacağız.

"28 KM'LİK YOL 14 KM'YE DÜŞTÜ"

Laf ola beri gele yok; bunun adı icraat siyasetidir. 28 km'lik yol 14 km'ye düştü. Şu güzelliğe bakın. Yol medeniyettir, Honaz Tüneli Denizli'ye hayırlı olsun. Bunların olduğu yerde kuraklık var; bizim olduğumuz yerde Allah'ın izniyle bereket var. Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisiniz de hayırlı olsun."