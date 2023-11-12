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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, "Çocukların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:22
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        "Netanyahu şunu bil, gidicisin"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle; "30 bini çocuk 100 binden fazla kişiye kucak açan Darülaceze bizim için bir gurur kaynağıdır. Tüm düşkünlere kucak açan sembol bir kurumdur Darülaceze. Burada dikey mimari yok yatay mimari var. Ve tabi Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in mimari tasarımı var.

        "ESERLERİMİZLE MÜHRÜMÜZÜ VURDUK"

        Yaşlılığımızı nasıl geçireceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu fani dünyada Hak'tan başka hiçbir şey baki değildir. En büyük zenginlik ne mal ne mülktür. Milletin samimiyetle yaptığı 'Allah ondan razı olsun' duasıdır. Hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımıza aşkla hizmet götürdük. Eserlerimizle mührümüzü vurduk.

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        "ENGELLİLERİMİZE VE AİLELERİNE DESTEK OLDUK"

        Yaptığımız hiçbir işe lütuf nazarıyla bakmadık. Tam tersi hak teslimi olarak gördük. Engellilerimize ve ailelerine destek olduk. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 134 engelsiz gündüz yaşam merkezi hizmetini sürdürüyor.

        "NETANYAHU ŞUNU BİL, GİDİCİSİN"

        Netanyahu dün bir basın açıklaması yapıyor. Macron'un açıklamaları ve Riyad zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne demiştim daha önce; Ey Netanyahu şu an senin daha iyi günlerin demiştim. Seni çok daha farklı günler bekliyor. Çocukların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

        7 Ekim'den bu yana tüm çabamız daha fazla can kaybı olmadan ateşkesin sağlanması barış ikliminin sağlanması içindir. "

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