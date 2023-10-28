REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Büyük Filistin Mitingi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Büyük Filistin mitingi başladı Haberi Görüntüle

"Sözlerimin hemen başında bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerini, gazilerini rahmetle anıyorum. Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar hüküm vuranları minnetle yad ediyorum. Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanların kıyamete kadar okunması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

Öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Öyle büyük millet ve devletiz ki ne gücümüz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızda kanidir. Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl coşkusunu yaşarken, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız. REKLAM Tıpkı Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Ortaasya'nın, Afrika'nın dört bir yanında bir zamanlar millet, milliyet neymiş öğretmişiz. Kalplerini ve gözlerini bizlere çeviren kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz için bugün de Gazze için kıyamdayız. Netanyahu teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Onlara ülkemde oy atanlar da iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenlerin iyi düşünmesi lazım. Bugün yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın.

ADANA NEYSE GAZZE DE OYDU Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a kadar biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze'yi uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor, bunu açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze de oydu. Gazze de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız parçasıydı. Nereden nereye geldik. Çanakkale Şehitliği'ne yolunuz düştüğünde muhakkak gidin. Mezar taşları üzerindeki isimlerle şehirlere iyi bakın. Orada Gazzeli'yle Üsküplü'nün yan yana yattığını göreceksiniz. Gazze verdiği 53 şehitle yer alıyor. Bizi kanımız kadar, canımız kadar, sevdamız kadar kendimizden olan tüm bu topraklardan ayırdılar. Sadece fiziki olarak ayırmakla kalmadılar, zihnimizden ve kalbimizden sökmek için her türlü fırıldağı çevirdiler. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği kara günlerden aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek için bir araya geldiğimiz şurada bir daha asla yeni Gazzeler ortaya çıkmasına izin vermeme azmiyle ayrılmalıyız.

"İSRAİL ÇOK RAHATSIZ OLDU" Türkiye tarihiyle kültürüyle, medeniyetiyle büyük bir devlettir. Türkiye sahip olduğu tüm vasıflarıyla asla bitmeyecek büyük tehditlerin, projelerin hedefinde bir ülkedir. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan hiçbir hadisenin, Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bağımsız olmadığını bilin. Hamas terör örgütü değildir dedim ya İsrail çok rahatsız oldu. Galib olan sadece Allah'tır. Biz yalnızca Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, kendi istiklal ve istikbalimizin müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdulhamid oralarla az mı haşır neşir oldu?

"İSRAİL SEN İŞGALCİSİN, ÖRGÜTSÜN" 1947'de Gazze Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyor, sana ziyarete geliyor. Karşımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Ege, Marmara ve Karadeniz'de Rumları kışkırtıp yok etmeye kalkanların modern versiyonları var. Bizi siyasi, coğrafi, ekonomik olarak dilim dilim doğrayanların kapanmamış hesapları var. Buna izin vermeyeceğiz. Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşı dökenler bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor. Ukrayna için gözyaşı döktünüz de Gazze'de ölen çocuklar için niçin sesiniz çıkmıyor? Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz. Böyle bir gayretin içindeyseniz bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta. Aynı şekilde Libya'da neysek, Karabağ'da neysek Ortadoğu'da oyuz. "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" Terörle mücadele bahanesiyle onbinlerce kilometre öteden gelip milyonlarca insanı katledip, bize kendi vatandaşımızı koruma hakkı vermediler. Son 10 yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak, biz milletimizi seviyoruz. Milletimize feda-i can etmeye hazırız. Milletimizle beraber bu yolda ilerlemeye hazırız. Çünkü tarihte nasıl destanlar yazdıysak, bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır. "BİZ BUNLARI İYİ TANIYORUZ" ABD'siyle, Avrupası'yla tüm piyonlarıyla... Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu bu Batı'dır. Varlıklarına kendi evlerinde tahammül edilemeyen bir kısmı kenara koyarsak, Gazze'de yaşanan katliam Batı'nın eseridir. Çocuk katillerine verdikleri tam desteği gizlemeye çalışmaları ayrı bir komedi. Herkes biliyor ki İsrail bölgede günü geldiğinde feda edilebilecek bir piyondur. Batı kendi elini kirletmeden kimi zaman parayla kimi zaman fitneyle kimi zaman suçlarının üstünü örterek araç kullanmayı sever. Biz bunları iyi tanırız. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın sinsi ve kirli taktiği de deşifre olmuştur. Biz Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karşımıza çıkarılan teröristlerin gerisinde kimlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında kimler var? İsrail de var; paraysa para, silahsa silah... Biz Avrupa ve ABD yönetimlerinin kulislerinde ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz. "İSRAİL'İ SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDECEĞİZ" İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunu hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi? BM Genel Sekreteri haykırıyor duymuyorsunuz. Sağır oldunuz, kör oldunuz. Yahudileri gaz odalarında yok ediyor, atom bombasıyla şehirleri haritadan siliyorlardı. Şu anda aynı zihniyet bugün de Gazze'de. Daha önce Karabağ'da, Bosna'da, Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da bu zulümleri gördük. Vahşetin failidir bunlar. Gazze o yüzden hepimizin meselesidir.

ÖNERİLEN VİDEO