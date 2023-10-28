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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İstanbul Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı

        İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhur İttifakı paydaşları; AK Parti, MHP, BBP, YRP, Hüda-Par ve DSP liderlerinin katılacağı Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:32
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          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar tamamlandı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Miting için giriş ve çıkış noktalarında ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

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          Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri girebilecek.

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          Alana platform kurulumları tamamlandı. Sahnedeki dev ekranların yanı sıra alan içerisinde çok sayıda ekran konuldu.

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          Basın mensupları içinde yayın yapabilmeleri için platform hazırlandı.

        • 6

          Miting için vatandaşların saat 12.00 sıralarında alana alınması bekleniyor. Mitingin ise saat 15.00 sıralarında başlaması öngörülüyor.

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          Mitinge siyasi liderlerin yanı sıra STK üyeleri, ve çok vatandaşların katılması bekleniyor.

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          Alanla yaşanacak olumsuzlara karşı polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor.

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