Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhur İttifakı paydaşları; AK Parti, MHP, BBP, YRP, Hüda-Par ve DSP liderlerinin katılacağı Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Büyük Filistin Mitingi için hazırlıklar tamamlandı.
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Miting için giriş ve çıkış noktalarında ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri girebilecek.
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Alana platform kurulumları tamamlandı. Sahnedeki dev ekranların yanı sıra alan içerisinde çok sayıda ekran konuldu.
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Basın mensupları içinde yayın yapabilmeleri için platform hazırlandı.
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Miting için vatandaşların saat 12.00 sıralarında alana alınması bekleniyor. Mitingin ise saat 15.00 sıralarında başlaması öngörülüyor.
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Mitinge siyasi liderlerin yanı sıra STK üyeleri, ve çok vatandaşların katılması bekleniyor.
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Alanla yaşanacak olumsuzlara karşı polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor.
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