Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal sen böyle hastane gördün mü?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal sen böyle hastane gördün mü?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSG Genel Müdür olduğun zaman hastanelerin hali ortadaydı. Hastanelerde hastalarımız rehin alınır, oralarda ölürlerdi. Kimdi o zaman SSK başında, bay bay Kemal. Bunlara bu vatan teslim edilir mi? 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?

"GENÇLERİN ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİLER"

Dün Diyarbakır'daydım. Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördüm. 'Ne olur bizi bunların eline bırakmayın' dediler. Siz bizi bırakmadıktan sonra biz sizi bırakır mıyız? Kandil bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Şimdi Edirne'de olan bir Selo var ya, 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta, bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Onlar da Kürt'tü. Hani siz Kürtlere kadir kıymet biçiyordunuz? Bunların derdi Kürt falan değil, onlar ne kadar Kürt'se biz o kadar Türk'üz. Biz Türküyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Abaza'sıyla tüm kardeşlerimizi seviyoruz.

İZMİR İÇİN BAYRAM ÖNCESİ

Parası olan vatandaşlarıma sesleniyorum; artık hastalarınızı Cleveland'a göndermeyin. Doktorsa onlardan geri değil. Muhteşem bir hastane. Ülkemizin büyükşehirlerini bu hastanelerle donatıyoruz. Şimdi İzmir var. Bayram öncesi açmaya çalışacağız.

Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız. Yabancıların ülkemize olan ilgisi artıyor. Sağlık alanında kurduğumuz altyapının, sistem reformunu, insan gücünün kıymetini milletimiz gayet iyi biliyor.

HATAY'DAKİ HASTANE TEMELİ

Muhalefet her gün yeni bir yalan ile bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay'da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen bir kendini bilmez vardı. O hastane 1,5 ay içerisinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında milletimizden özür dileme onuru gösterecek mi?

CHP Genel Başkanı'nın hayatının önemli bir bölümü şehir hastaneleriyle uğraşmakla geçti. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yükünün altında devletinin gücü, insanlarının fedakarlığıyla ayağa kalktı. Sanıyorlar ki bu işler kendi kendine oluyor. Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakıp esip gürlüyorlar. Biz köhne düzeni değiştirdik.

Gözümüzü hedeflerden bir an ayırmadık.