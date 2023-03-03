Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusal Risk Kalkanı toplantısında açıklamalarda bulundu. "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde olan 9 Kurula ek olarak Afet Yönetimi Politikalar Kurulu oluşturacağız" ifadelerini kullandı

Giriş: 03.03.2023 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Sadece ortak akılla değil onunla birlikte ortak vicdan, ortak ahlak, ortak vizyon birliğiyle Türkiye'yi afetlere karşı en hazırlıklı, afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki veren ülkesi haline getirmekte kararlıyız. Bina stokumuzu yenilemek başta olmak üzere, sıkıntılarımız elbette oldu. Hatta depremden alnının akıyla çıkan TOKİ projelerimizle alay edenler olduğunu da biliyoruz. Kahramanmaraş depremleri hayatımızdaki pek çok şey gibi bu algıları da yerle bir etti.

AFET YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU GELİYOR

Türkiye'nin özellikle afet meselesini tek tek başlıklar yerine bir bütün olarak görme, değerlendirme, tedbirini alma ve sonuçlarıyla mücadele etme seviyesine ulaşmıştır. Aynı anda pek çok riskle birlikte mücadele etmek mecburiyetinde olan ülkeyiz. Bu toplantıda yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Ve bütün yapılan açıklamalar hepsi kayda alındı. Bu kayıtlar üzerinde çalışmamızı yapacağız. Bu çerçevede ilk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde halihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır. Böylece tüm çalışmaların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yakından takibini yapma ve gerektiğinde müdahil olma imkanını bulacağız.

81 VİLAYETTE ŞEHİRLER VE KÖY EVLERİ KURULACAK

Çok çile çektik. Maalesef zaman zaman önümüze çıkan vatandaşlarımıza 'ne olur bize yardımcı olun, kiranıza varıncaya kadar her şeyinizi vereceğiz, ama bir an önce şu sağlam olmayan binaları boşaltın ki, biz buralarda zemin etütlerine varıncaya kadar tek tek yapalım' dedik. İnşallah artık yeni ve farklı döneme giriyoruz. 11 vilayette başımıza gelen deprem felaketinden sonra, 81 vilayette inşallah atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri hepsi ele alınmak suretiyle adım atalım.

"ŞEHİR MERKEZLERİNDE ZEMİN ARTI 3 BENİM İSTEĞİM"

Burada köy evleri ayrı bir planlama, projelendirme aynı şekilde şehir merkezleri zemin artı 3 benim arzum, isteğim. Bunu zaten bakanıma ve tüm arkadaşlarımıza da söylüyorum. Bu şekilde yaparak ve hafif malzeme ile bunları yapmak, herhangi bir tehdit altında kalmamamız gerekiyor. Bunu da tabii siz değerli hocalarımız ve inşallah yeni oluşturan kurulla bunları belirleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Zemin eğik, duvarlar çatlak!
Zemin eğik, duvarlar çatlak!
Deprem korkusu!
Deprem korkusu!
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Tarihi Antakya'da son durum!
Tarihi Antakya'da son durum!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.