Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Geçtiğimiz cuma günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe müzakereleri komisyonlarda 36 gün, Genel Kurul'da 12 gün sürdü. 262 milletvekili değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinde bifiil görev aldı. Hükümetlerimizin 20'nci ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl bütçesinde emeği, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Genel Kurul'da birkaç tatsız görüntü dışında demokratik olgunlukta görüşmelerin devam etmesini sağlayan milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Program ve proje yoksunu muhalefet partileri kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Muhalefetin tutumuna baktığımızda Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına dair vizyon da göremiyoruz. Yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına tekrar şahit olduk. Bu tablo bile kimlerin ülkenin ve milletin derdiyle dertlendiğini ispata yeterlidir. Bizim sözümüz bakidir.