Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacağı belirtilen uçağın, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Verilen bilgiye göre, insansız savaş uçağının düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olması hedefleniyor.

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

- 500 Nm Görev Yarı Çapı - 35.000 Feet Operasyonel İrtifa - 5 Saat Havada Kalış Süresi - 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı - 0.6 Mach Seyir Hızı - 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi - Otomatik İniş ve Kalkış - Düşük Görünürlük - Yüksek Manevra Kabiliyeti - Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme - Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti - AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Kızılelma'nın teknik özellikleri ise şu şekilde açıklanıyor;