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Yerli insansız savaş uçağı 'Kızılelma' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gelişmeyi, ""Daha fazla yerde tutamadık uçtu" sözleri ile sosyal medya hesabından paylaştı

Giriş: 14.12.2022 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Yerli insansız savaş uçağı 'Kızılelma' ilk uçuşunu gerçekleştirdi
'Kızılelma' ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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HABERTURK.COM

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

'DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK'

Bayraktar, yerli insansız savaş uçağının havada görüntülerini yayınladığı paylaşımına, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu" notunu düştü.

Baykar tarafından hayata geçirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek şekilde geliştiriliyor.

Verilen bilgiye göre, insansız savaş uçağının düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olması hedefleniyor.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacağı belirtilen uçağın, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Kızılelma'nın teknik özellikleri ise şu şekilde açıklanıyor;

- 500 Nm Görev Yarı Çapı
- 35.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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