Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz.

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Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Konferansın ana temasının 'Paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan' olarak belirlenmesini isabetli buluyorum.

Salgın döneminde insani değerleri merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. İş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çektik. Salgın sürecinde ihtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk.

Filistin meselesi hepimizi bir araya getiren, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yapı taşlarından biridir. Gazze'ye yönelik haksız, hukuksuz, vicdansız abluka devam ediyor. Bu politikaların bölge halkına faydası olmamıştır.

Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz. Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır.

Zulüm kimden gelirse gelsin karşı durmak, mazlum kim olursa olsun elinden tutmak inancımızın gereğidir.

Filistin'de kalıcı barışı tesis etmenin yolu başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin Devletinin kurulmasıdır.

"AFGAN HALKINA SIRTIMIZI DÖNME HAKKIMIZ YOKTUR"

Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Özellikle şu anki zor kış şartlarında Afgan kardeşlerimize yönelik insani yardımların sürdürülmesi öncelik taşıyor. Devam eden siyasi süreçte içimize sinmeyen, kapsayıcılık noktasında eksik bulduğumuz hususlar elbette vardır. Bu konudaki eleştirilerimizi muhataplarına iletiyoruz. Afganistan'ın tekrar kaosa ve çatışmaya sürüklenmemesi için gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı malumunuzdur.

"ÜLKEMİZ YENİ BİR GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ"

Halihazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelen olmak üzere yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz. Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan batılı ülkelerden ziyade krize sınırı olan bizim gibi ülkeler çekiyor. Bu sene 10. yılını geride bırakan bu kriz karşısında batı dünyası hep üç maymunu oynadı. Hiç bir adım atmadılar. Hatta DEAŞ ile mücadele kılıfı altında terör örgütlerini desteklemekten çekinmediler.

Ülkemize verdikleri yardım sözlerinin önemli kısmını da yerine getirmediler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde görevini yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştür. Faturayı ise masum Suriyeli kardeşlerimiz ödemiştir. Yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz.

Günümüzde demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan batı ülkelerinde nefret söylemleri günlük hayatı teslim alıyor. Avrupalı siyasetçiler toplumu zehirleyen bu hastalıklı akımlar yerine adeta ateşe benzin dökerek Müslümanları ve göçmenleri hedef gösteren söylemlere sarılıyorlar. Avrupa'nın Müslüman kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz.

"DAHA KARARLI ADIMLAR ATMALIYIZ"

Aynı zamanda İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz. Dünya genelinde birçok ırkçı, ayrımcı politikaların mağduru olunuyor. Teşkilat olarak İslam düşmanlığı ve nefret söylemleriyle mücadelede daha kararlı adımlar atmalıyız.