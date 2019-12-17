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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'ndaki konuşmasına "Bugünkü toplantının mülteci ve göç krizinin insani bakışla ele alınmasına vesile olmasını diliyorum" sözleriyle başladı.

"HERKESE KUCAK AÇTIK"

"İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık" diyen Erdoğan, "birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olayın yaşanmadığını" kaydetti.

"TEK ÇÖZÜM BİZDE DEĞİL"

"Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, tek çözüm yolunun mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemeyeceğini söyledi.

"KÜRESEL ADIM ATILMALI"

"Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır" diyen Erdoğan, "Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor" dedi.

"SADECE GÜLÜCÜK ATIYORLAR"

Güvenli bölge için çalışmaları hatırlatan Erdoğan, "Siz destek verin, bakın planladık, projeler hazır dediğimizde dünyanın devleri, parası en çok olanlar sadece bize gülücük atıyorlar" ifadelerini kullandı.

"KAN YERİNE PETROL AKSA..."

Erdoğan, şöyle devam etti: "Diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere, okullara, hastanelere, barınmaları için oraya yerleştirelim ama buna yanaşmıyorlar." Batılı ülkelere eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı, dünya anında müdahale ederdi" diye konuştu.

"371 BİN SURİYELİ DÖNDÜ"

Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşlerin en az terörle mücadele kadar önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. BM Genel Kurulunda gündeme getirdiğim projeyi hayata geçirebilirsek bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulacağına inanıyorum" dedi.