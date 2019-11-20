Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"AK Parti 7'nci olağan kongre sürecini takvime uygun şekilde yürütüyoruz. AK Parti dinamik bir yapıdır. Yeni görev alan, görev değişikliği yapan kardeşlerimiz bu dinamizmin bir parçasıdır. Bu çatı altında vazife üstlenen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili bu kurumun mensubudur. Ancak görev değişikliği olur. Bu süreci tam bir dayanışma içinde başarıyla yürüteceğiz. AK Parti'nin sahibi millettir.

Millete hizmet etmek yük değil, şereflerin en büyüğüdür. Bizim milletimiz yapılan hizmetleri unutmaz. Hem gönlünde yaşatır, hem de sandıkta iradesiyle ortaya koyar. 2018 ve 2019 seçimlerinin sonuçlarını adeta sandık sandık tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Bir yerde oyumuz düşmüşse hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Önce teşhisi doğru koyacağız, sonra da ideal çözümü hayata geçireceğiz. Genel Merkezimizdeki tüm birimlerimizin çalışmalarını titizlikle yürüttüklerine inanıyorum.