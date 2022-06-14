Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkentteki sel bölgesinde

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."