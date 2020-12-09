Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğinin bundan sonra da devam edeceğini belirten CumhurbaşkanıErdoğan, "44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Türkiye olarak bu haklı mücadeleye destek verdik. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevincini yaşıyor. Azerbaycan'a desteğimiz bundan sonra da devam edecektir. Azerbaycan halkının haklı sevincine ortak olacağız. Önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.
"SÜREKLİ MASADAN KAÇAN YUNANİSTAN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin şöyle konuştu;
"Sürekli masadan kaçanlar bunlar. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg masaya çağırdı, orada da kaçtılar. Özellikle de bir farklı adımda Arnavutluk-Türkiye- Yunanistan arasında bir adım atılsın dendi, bunda da masaya gelmediler. Dünden bugün nasıl dik durduysak bunda sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımız ne ise bunları korumaya devam edeceğiz. KKTC'nin haklarını da korumaya devam edeceğiz, taviz vermemiz asla mümkün değil. Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz."
"BIDEN'A YABANCI DEĞİLİM"
Erdoğan, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile ilişkilere yönelik, "Ben Biden'a yabancı değilim. Obama döneminde de görüştük kendisiyle. Hatta rahatsızlığım zamanında evime gelmişliği de vardır. Aklına bir şey gelen hemen yaptırım diyor. Şu anda maalesef bizim silah alımlarıyla ilgili konularda attıkları adımları şık bulmuyoruz. Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız." dedi.
Öte yandan, Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin "Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz." açıklamasında bulundu.
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