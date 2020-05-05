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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirlerin gevşetileceğini açıkladı. Buna göre 65 yaş ve 20 yaş altı vatandaşlara haftada belli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verilirken, AVM ve berberlerin de açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde video konferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından konuşan, Erdoğan, koronavirüsle mücadele, şehirlere uygulanan giriş çıkış kısıtlamaları, uygulanan kısıtlamaların işleyişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Salgının daha ne kadar süreceği, hastalığa çare olacak ilaçların ne zaman bireylerin kullanımına sunulabileceği henüz belli değildir. Bunun için evet, normale döneceğiz, ama bu yeni bir normal olacaktır" ifadelerini kullandı.

ALINAN KARARLAR

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN: 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı günlerin birinde saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabilecek. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

20 YAŞ ALTI VATANDAŞLAR İÇİN: 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek. İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba, 15-20 grubu için de 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI: Sokağa çıkma kısıtlamaları Mayıs ayı boyunca devam edecek.

ŞEHİRLERARASI GİRİŞ/ÇIKIŞ: Alınan kararlara göre, 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla bu uygulamanın dışında bırakılırken, geri kalan diğer illerde uygulama 15 gün daha devam edecek.

TAKSİLER YOLLARDA: Ticari taksiler için başlayan tek-çift plaka uygulaması ise sona erdirildi. Alınan karar sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'deki taksiler bugünden itibaren yollara çıkabilecek.

BERBERLER AÇILIYOR: Koronavirüsün yayılmasını engellemek için işletmeye kapatılan berber, kuaför salonu gibi işyerleri 11 Mayıs tarihinde tekrar hizmet verebilecek. Ancak buralarda randevu sistemi, koltuk sayısının yarısı kadar müşteri alma gibi zorunluluklar getirilecek.

AVM'LER AÇILIYOR: Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde AVM'ler de 11 Mayıs'ta açılacak. AVM'lerde yer alan giyim, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi işletmeler hizmet verebilecek.

MASKE SATIŞI: Daha önce maskenin parayla satılması yasaklanırken, eczanelerden ücretsiz olarak alınması kararlaştırılmıştı. Alınan yeni kararlara göre, maskelere daha hızlı ulaşılabilmesi için tavan fiyat uygulaması ile maske satışları yeniden başlıyor.

HAC FARİZASI: Dünya genelinde hakim olan koronavirüs nedeniyle, bu sene yapılacak hac farizası için Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli görüşmeleri yaparak karar verecek.

ASKERLİK HİZMETİ: Koronavirüs nedeniyle daha önce durdurulan celp ve terhis işlemleri yeniden başlıyor. Görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

BELEDİYELERE KREDİ: İller Bankası, 27 Mayıs'ta yeniden açılarak, belediyelerin kredi işlemlerini düzenleyebilecek.

PANDEMİ HASTANELERİ: Salgın sürecinde pandemi hastanesi olarak ilen edilen hastaneler azaltılarak, 1 Haziran itibariyle hasta kabulüne ve normal işleyişine dönecek.

SINAVLAR: Bu yıl yapılacak YKS ve LGS tarihleri de belli oldu. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecek.

ADLİYELER İŞBAŞI: Salgın önlemleri nedeniyle adli süreçte de bir takım önlemler alınmıştı. Normalleşme adımları içerinde adliyeler; ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.