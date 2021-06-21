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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

21.06.2021 - 22:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve ön koşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirtti.

Erdoğan, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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