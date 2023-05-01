Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Zonguldak'a geldiğimde hep içinde burukluk hissederim. Kara elmasın kenti diye düşünürüm. Madenciler için dünya kadar şiirler, romanlar yazıldı. Hayatını kaybedenler için hep beraber gözyaşı döktük. Emekçilerin Ankara'ya yürüyüşünü asla unutmadım. Zonguldak bir emekli kentine dönüştü. Kömürü Güney Amerika'dan getiriyorlar, dışarında getiriyorlar, dünyanın parasını ödüyorlar. Aşamalı olarak 5 bin işçi alacağım" dedi.

100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin değişime, huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin birlikte olmaya, birlikte çalışmaya ihtiyaç var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bu zor günler geçecek, güzel günler gelecek" diye sözlerini sürdürdü.

Köy okullarının açılacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "100 bin öğretmen ataması yapacağız. Gencecik üniversiteli işsiz, köye gitsinler çalışsınlar. Çiftçi kazansın, herkes kazansın. Eti, canlı hayvanı, buğdayı, arpayı, yulafı dışarıdan getir. Milyar dolarları dışarıya öde, olmaz. Bu düzeni ters yüz edeceğiz. İnsanca hakça bir düzeni getireceğiz, kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VAADİ

"Eskiden burası kara elmasın başkentiydi, şimdi emekli başkenti olma yolunda ilerliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Emekliler de geçinemiyor. 'Emeklilere birer maaş ikramiye verin' dedim. Sözüm söz, asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye vereceğiz. 15 bin liralık ikramiyesini görecek emekli kardeşim" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"27,5 yılımı devlete harcadım. Bütçe nasıl yapılır, nasıl tasarruf yapılır gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz ödeneği koyarsınız. Sözüm söz, 418 milyar doları dışarıya götürenler size de sözüm söz, götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim.

Sanıyorlar ki Bay Kemal devleti tanımaz. Devleti parti devletine dönüştürdüler. Devlet yine liyakatli insanların yöneteceği devlet olacak. Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum."

İşsizliğe değinen Kılıçdaroğlu, "3,6 milyon Suriyeli var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri ülkelerine uğurlayacağız. Vatanını seven kim Bay Kemal, yabancıları göndermek isteyen kim Bay Kemal. Her türlü kötülüğü yapan onlar ama suçlu bay Kemal oluyor" ifadelerini kullandı.

"MUTFAKLARDA YANGIN VAR"

"Bir değişime ihtiyaç var" diyen Kılıçdaroğlu, "Yeter artık, 22 yıldır memleketi ne hale getirdiler. Milleti bir kuru soğana muhtaç ettiler. Mutfaklarda yangın var. 'Filyon Limanı'nı CHP gelince yapmayacak'mış. Sizin mi orası, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Yapacağız, daha güzelini yapacağız" dedi.

SURİYE TEZKERESİ

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Suriye tezkeresine "hayır" demesine yönelik eleştirilere yanıt vererek şunları söyledi:

"Bir Suriye tezkeresi var, Kılıçdaroğlu niye hayır dedi' diye. Terör örgütleri için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye, Erdoğan'a sordum, 'Kimi davet edeceksiniz?' Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet ediyorsun" diye konuştu.