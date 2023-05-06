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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu depremzedelere seslendi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayınladığı video ile depremzedelere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sakın ha 'CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz' diyenlere inanmayın. Yalan söylüyorlar. Yapmak zorundayız Anayasa emrediyor" dedi

Giriş: 06.05.2023 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu depremzedelere seslendi
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu depremzedelere seslendi
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelere yönelik bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Bu devletin depremzedeye konut borcu var. Bu borcu biz ödeyeceğiz. Depremzedelerin evlerini, işyerlerini yeniden inşa edeceğiz ve tek kuruş almadan anahtarlarını teslim edeceğiz. Ondan sonra devlet olarak depremzedelerimizle helalleşeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan depremzedelere seslendi.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"Bugün depremzedelere seslenmek istiyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerde afeti felakete dönüştüren sarayın simsar ve aracı düzenin yarattığı ihmaller zinciridir. Bu yüzden ailesini, akrabalarını, sevdiklerini kaybeden 10 binlerce vatandaşa söyleyeceklerim var:

Sakın ha 'CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz' diyenlere inanmayın. Yalan söylüyorlar. Yapmak zorundayız Anayasa emrediyor. Onlar Anayasa tanımazlar ama biz devleti kuran partiyiz. Bizde Anayasa'ya uyulur. Ben Anayasa'nın üstünlüğüne her zaman inandım, Anayasa'ya bağlıyım. Anayasa'nın devlete verdiği görevi vazife sayarım. Siz asıl, deprem bölgesindeki konutları 1 yılda yapacağım diyen saraya inanmayın. Onlar bunu daha önce de söyledi. 1 yıl içinde konut sözü verdikleri Adıyaman Samsat'ta, Van'da yıllardır konut bekleyen konteynerlerde yaşayan insanlarımız var.

Deprem bölgesinde gelişi güzel attıkları temellerle depremzedenin parasını kendi çetelerine, çantacılarına, ihalecilerine transfer etmeye çalışıyorlar. Siz endişe etmeyin. Anayasa gereği devlet evi yıkılan vatandaşını 20 yıl borca bağlayamaz. Türkiye Cumhuriyeti, evi başına yıkılan vatandaşına ücretsiz konut sağlamak zorundadır. Çok şükür bu güçtedir.

Bu devletin depremzedeye konut borcu var. Bu borcu biz ödeyeceğiz. Depremzedelerin evlerini, işyerlerini yeniden inşa edeceğiz ve tek kuruş almadan anahtarlarını teslim edeceğiz. Ondan sonra devlet olarak depremzedelerimizle helalleşeceğiz. Yeni inşa edilecek konutlarda kullanılacak tüm malzemeler bölgede üretilecek. Bunun için yeni fabrikalar kurulacak. Bu yatırımlar için özel teşvikler vereceğiz Bu fabrikalar istihdama ve üretime devam edecekler. İhracat yapacaklar.

Siz sarayın yalanlarına ve iftiralarına inanmayın. Bu yalancıları elinizin tersiyle itin."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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