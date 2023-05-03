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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Beslenme çantasını kaldıracağız

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boyabat ilçesine 5'inci kez geldiğini hatırlatırken, "Köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Beslenme çantasını kaldıracağız; çocuk suyunu, sütünü içecek, yemeğini yiyecek. Eve tok dönecek" dedi" dedi

Giriş: 03.05.2023 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Beslenme çantasını kaldıracağız
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta vatandaşlara seslendi. Boyabat'a 5'inci defa geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kabahat bizde. Oturup konuşmadık, dertlerimizi anlatmadık. Bize oy verin dedik. Boyabatlılara bir şey diyorum 5'inci kez geliyorum ve kul hakkı yiyene oy vermeyin" diye başladı.

Kılıçdaroğlu "Buradan taşeron işçilere selam söylüyorum, herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır. Öğretmenler arasında ayrım yapmaz. Öğretmen öğretmendir, kadrosu ve kıdemi varsa ona göre aylığını alır" diye konuştu.

GENÇLERE KPSS SÖZÜ

"Gençler size sözüm var" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS atamalarına dikkat çekerek mülakatı kaldıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz, bereket olmaz, hukuk olmaz. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu baronları tur atar. Bizim küçük evlatlarımızı zehirlerler. 5'li çeteleri de, uyuşturucu baronlarını da göndereceğim" ifadelerini kullandı.

SOĞAN FİYATLARI

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Mutfakta yangın var haberin var mı" diye sorarken, "Niye soğanı siyasette kullanıyorsun diyorlar. Yangını çıkaran sensin, söndürecek olan da benim. 22 yıldır iktidarlar, eskiye bakın yeniye bakın. Bizim tarihimizde soğan bu kadar zamlandı mı? Millet perişan oldu. Yukarıdan alacağım, aşağı vereceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim saraylarda oturma gibi düşüncem yok. Sizler gibi yaşadım. Bu amcanızın, yeğeninizin oğlu gitti askerliğini yaptı. Milliyetçi olan askerin tank-palet fabrikasını Katar'a satmaz. Alacağım, ordumuza teslim edeceğim."

"Devlette liyakati sağlayacağız" diyen Kemal Kılıçdaroğlu "İşi ehline teslim etmezseniz felaket çıkar ortaya. Toplumu kandırırlar. Devlette liyakat önemlidir ve mutlaka sağlanması lazım" dedi. Kılıçdaroğlu, "Sınır namustur. 3,6 milyon Suriyelinin ülkemizde ne işi var, niye tutuyorlar. En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi ülkesine uğurlayacağım" diye konuştu.

"BESLENME ÇANTASINI KALDIRACAĞIZ"

Kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Mutfakta bir şey yoksa, çocuğunuzun beslenme çantasına bir şey koyamıyorsanız; o acıyı en çok anneler çeker. Köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Beslenme çantasını kaldıracağız; çocuk suyunu, sütünü içecek, yemeğini yiyecek. Eve tok dönecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, emeklilere Kurban Bayramı'nda 15 bin lira ikramiye vereceğini yineledi.

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