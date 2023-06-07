Cuma günü için şiddetli hava olaylarına dikkat!

Karadeniz’de yaşanan son 72 saat meteorolojik olarak “sıra dışı” hava olaylarıyla geçti. Samsun’dan Kastamonu’ya kadar çoğu ilçeye metrekarede 100 kilogram (Ya da metrekareye 100 milimetre) yağmur düştü. Samsun’un bazı noktalarında ise toplam yağış 250 kg gibi aşırı seviyelere ulaştı. Şehirlerin iç kesimlerinde hemen başlayan yükselti (Meteorolojide orografik etki) ve denizden geri beslenen yağmur bulutları Orta Karadeniz’de 16-17 saat kesintisiz yağmura yol açtı. Kışın görmeye daha sık alışık olduğumuz uzunlukta bir yağışlı sistemdi. Karadeniz’in sırtlarından kıyıya inen derelerin fazlaca yağmura maruz kalmasıyla taşkınlar yaşandı ve dere yakınlarındaki yerleşimler yine ciddi hasar gördü.

Bu akşam Ağrı-Kars arasında dağınık ve lokal yağışlar görülecek, gece ise Türkiye genelinde sakin geçecek görünüyor. Perşembe (yarın) İzmir dahil tüm Ege bölgesinde tahmini saat 13-14 sularında yeni yağışlar görülecek, perşembe akşamı yaklaşırken Eskişehir ve bu yıl tüm yağış rekorlarını kıran Afyonkarahisar yine kuvvetli sağanak altında kalacak görünüyor. Ankara’da bu gece yarısından sonra yağabilir fakat kuvvetli bir sağanak gelişmeyecek, Ankara sabah saatlerine kadar usul usul ıslanacak görünüyor. Cuma günü ise yeniden şiddetli hava olaylarının içine dalıyoruz, tüm Ege ve İç Anadolu geneli kuvvetli bahar sağanakları ve yerel dolu yağışlarına kaldığı yerden devam edebilir. En riskli merkezler (Su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı açısından) Denizli, Afyonkarahisar, Bolu-Çankırı arası olarak görünüyor.

Cumartesi batıda hava açarken İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu sağanak görmeye devam edecek, yağışlar iyice doğuya doğru çekilecek. Pazar günü ise şimdilik üç büyük merkezde (İstanbul, Ankara, İzmir) güneş yüzünü gösterecek, en açık hava İzmir’de olacak görünüyor. Yağış alan yerlerde hava sıcaklıkları yağmura rağmen 20°C’nin pek altına inmiyor, güney kıyılarında ise 28-30°C’lere tırmanıyor. Akdeniz’de yaz havası yerleşirken Antalya’da bu cumartesi öğle Kemer-Antalya arasında yağmur geçişleri görülebilir, bunun dışında kıyılarda önemli bir yağış görüntüsü yok. Haziran ayının devamında da ara sıra sağanak yağmurlardan bahsedeceğiz yakamızı erken bırakmayacak görünüyor. Fotoğraflar: AA