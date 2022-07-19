Fatih Altaylı'nın konukları Cübbeli Ahmet Hoca ve Murat Bardakçı

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Fatih Altaylı'nın Teke Tek'teki konukları Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve Habertürk yazarı Murat Bardakçı.

VEHHABÎLİK TARTIŞMASI

Murat Bardakçı: 18. asırdan bu yana başa bela olmuş bir ideoloji ya da dini inanç sistemi. Selefiliğin siyasi tarafıdır.

Hz. Peygamber'in türbesi dışında her şeyi yıkılmış. 3. Selim var tahtta pek bir şey yapamıyor. 2. Mahmut da askeri tedbir alamayınca Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor. 1813'e kadar 8 sene boyunca kıta Arabistanında Osmanlı'ya bağlı olan Mısır kuvvetleri ile Vehhabîler arasında bir çatışma vardır. 1813'te Diriye hariç her yeri alırlar. Orada 1913'e kadar tıkanırlar.

Mekke Medine'yi aldıkları sırada senelerce hac yapılamamıştır.

Suud Bin Abdülaziz, Abdulvahab'ın torunu olduğu düşünülür. İstanbul'a getirilir. Letaif-i Enderun isimli bir kitap vardır, orada idam sahnesi çok canlı şekilde anlatılır. Sultan Mahmut oturur, Saray Meydanı diyor... Orada yarım saat Bin Abdülaziz'i seyretmiş. Adamı zincirlemişler karşısına çıkarmışlar. Bu kadar bela açan herif bu muymuş diye. Orada kafası kesilir. Kitapta "Dinsiz, melun, hainin kanını bostancıbaşı bir vuruşta akıttı" diye yazılır. Adamlarının da hepsi İstanbul'un değişik yerlerinde idam edilmiştir.

Suud Bin Abdülaziz bugünkü Suud hanedanının büyük dedesidir. Aynı aile devam ediyor. Sonra 1900'lerin başında tekrar Diriye'den kalkarak Riyad'ı işgal ederler. Suud Bin Abdülaziz bugünkü Suud hanedanının büyük dedesidir. Aynı aile devam ediyor. Sonra 1900'lerin başında tekrar Diriye'den kalkarak Riyad'ı işgal ederler.

1902'den itibaren Suudiler tekrar Riyad'den yayılmaya başlıyorlar. 1920'lerden itibaren iktidara geldiler.

Ama Selefi akım Osmanlı'da hatta İbn-i Teymiyye ekolü her zaman için bizim tarihimizde problem çıkarmıştır. İtikadi, siyasi ve askeri bakımdan...

Cübbeli Ahmet Hoca: O zaman da diyorlar ki Osmanlı 18 kişi kadar idam edilmiş. Ulema'yı idam etseydi bu iş biterdi. Şu andaki Suud'daki müftüler de o soydan gelmekte. Eski Vehhabîler yöneticilerin yanlışlarını söylerlerdi. Aralarında da ayrılmışlar.

Bizimkilerin maalesef öngörüleri yok. FETÖ meselesinde öyle oldu, Adnan meselesinde de öyle oldu. Öngörü maalesef bizim camiamızda yok.

Dış güçlerin yönettiği bir kadro varsa diyalog olamaz. Bizimkilerin devamlı tavsiyesi, büyütmeyelim, abartmayalım. FETÖ meselesini ilk burada yaptık. Fatih Bey sağ olsun bizi çıkarmaya cesaret etti. O zaman FETÖ'cüler çok uğraştı. O güvenle çıktık Mahmut Efendi Hazretleri de "Çık" dedi. Ertesi gün gittim, tebrik etti. Onun tasvipi olmasa cesaret edemezdim. İslami camianın tümü o zaman beni fitne ile suçladı. Bana yapmadıkları kalmadı.

Mesele 25 senelik süreç. Bir Ali Kalkancı ile hükümet devirdiler. Ondan sonra bütün uyarılar haklı çıktı. FETÖ meselesi... Şimdi hükümetçi olan adamlar, "Saptırıyor" diye telefonla bağlandı. "Bu adamlar din hainidir, devlet sevicisi olamaz" diyordum. Dinde görüşlerine güvenilmeyen bir zihniyet size zarar verecek. Bunları alenen uyardım kaç defa. Darbe olana kadar bu tehlike sezilmedi. Yüzde 5 tehlike var deniyor. Bir kişi ile devlet arası olay çıkarır. Gizlileri var hala. Mesele 25 senelik süreç. Bir Ali Kalkancı ile hükümet devirdiler. Ondan sonra bütün uyarılar haklı çıktı. FETÖ meselesi... Şimdi hükümetçi olan adamlar, "Saptırıyor" diye telefonla bağlandı. "Bu adamlar din hainidir, devlet sevicisi olamaz" diyordum. Dinde görüşlerine güvenilmeyen bir zihniyet size zarar verecek. Bunları alenen uyardım kaç defa. Darbe olana kadar bu tehlike sezilmedi. Yüzde 5 tehlike var deniyor. Bir kişi ile devlet arası olay çıkarır. Gizlileri var hala.

Şimdi de yine başladılar... Sen bu tehlikeleri görmek istmiyorsan... Hiç yakıştı mı diyorlar şimdi Vehhabî hadisesinde.