Heyecanlandıran gelişme! Aşının ilk görüntüsü görücüye çıktı

DHA

Dünya gelinde 40 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşının ilk görüntüleri görücüye çıktı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıya ilişkin beklenen müjde geldi. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısında sona gelindi. İlaç firması Pfizer, paylaştığı video ile bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu. Şirket yetkilileri, 2021 yılında, 1.3 milyar doz üretmeyi hedeflendiğini duyurdu. Aşı üzerinde çalışan uzmanlar, koronavirüs aşısının kişi başı iki doz alacak şekilde üretildiğini ifade etti. Pfizer’ın İngiltere CEO'su Ben Osborn, “İlk şişenin üretim hattından çıktığını görmek harikaydı” dedi.

PFIZER, BIONTECH İLE ÇALIŞIYOR

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, 44 bin kişi üzerinde klinik deney çalışması yürütürken, geçtiğimiz hafta Kasım ayında ABD'nin acil durum onayı için başvurmayı planladığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta geliştirilen aşının üretimine başlandığı, ruhsat için Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay beklendiği açıklanmıştı. Geliştirilen "BNT162b2" adı verilen aşı için Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay beklendiği, şirketin ruhsat alması halinde toplu aşı uygulamasına geçileceği açıklanmıştı.

Aşı için "Yavaş yavaş mutlu sona ulaşıyoruz" şeklinde değerlendirmede bulunan Alman medyası, "Biri bu salgına bir son vermenin eşiğinde" başlığını kullanarak servis ettiği haberlerinde Amsterdam'daki Avrupa İlaç Ajansı'nın BioNTech'in sunduğu klinik çalışmalarının sonuçlarını incelemesini kısa bir sürede tamamlayacağını ve dünyanın beklediği aşının kısa bir süre içinde kullanılacağını duyurdu.

"AŞININ MÜKEMMEL BİR PROFİLİ VAR"

Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı açıklamada, "BNT162b2 aşısı çok umut verici. Aşının mükemmel bir profili var. Aşımız güvenli olduğu kadar Covid-19'a karşı etkin içeriğe sahip. Aşımıza güvendiğimiz için bir taraftan ruhsat onayı beklerken, diğer taraftan da üretimi yapılarak stoklanıyor" diye konuşmuştu.