Çorlu tren faciasında 3 yolcuya rekor tazminat!

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Çorlu'daki tren faciasından kurtulan 3 yolcuya rekor tazminat!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasında yaralanan Zeynep Aydıncı, Sinem Topçu ve Yeliz Karakaş'ın 'maddi ve manevi tazminat' davalarında flaş gelişme yaşandı. Dava sürerken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile uzlaşı sağlandı. Bilirkişi raporu ile kusurlu bulunan TCDD, 3 kişiye toplam 1 milyon 471 bin TL tazminat ödedi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında dava açıldı.
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TCDD KUSURLU BULUNDU
Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan açılan davada sanıklar hakkında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda TCDD birimleri kusurlu bulundu.
3 YOLCUYA REKOR TAZMİNAT
Kazada yaralanan Zeynep Aydıncı'nın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Sinem Topçu'nun Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açtığı maddi ve manevi tazminat davası sürerken, avukatlar Ferda Sevim ile Bilal Sayın, TCDD ile iletişime geçti. Yapılan görüşmede kazada birimleri kusurlu bulunan TCDD ile uzlaşı sağlandı. TCDD ayrıca dava için avukatı aracılığıyla ihtar çeken Yeliz Karakaş ile de anlaşma sağladı.
Dava bitmeden yapılan uzlaşı sonucu TCDD, Sinep Topçu, Zeynep Aydıncı ve Yeliz Karakaş'a 1 milyon 471 bin TL tazminat ödemesi yaptı. Avukatları eşliğinde tazminat bedelini teslim alan Zeynep Aydıncı ile Sinep Topçu davadan çekilirken, Yeliz Karakaş da davadan vazgeçti.
'DAVA BİTMEKSİZİN UZLAŞMA SAĞLADIK'
Avukat Ferda Sevim, tren kazasından Zeynep Aydıncı, Sinem Topçu ve Yeliz Karakaş'ın yaralı olarak kurtulduğunu hatırlatarak, "Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ceza yargılamasında TCDD'nin kusurlu bulunmasının akabinde müvekkillerimizin maddi ve manevi tazminat davasını sonlandırmış olduk. TCDD bu kişilerin tazminat haklarını sulh yoluyla ödedi. Yaklaşık 1,5 milyon TL'ye yakın tazminat ödendi. Sakatlık oranının tespit edilmesinin akabinde TCDD ile iletişime geçip bu kişilerin haklarını kısa sürede sulh yoluna giderek, dava bitmeksizin uzlaşma sağladık" dedi.
Ferda Sevim, Çorlu tren kazasında yaralanan bazı kişilere daha önce tazminat ödemesi yapıldığını ancak bu kadar yüksek oranda olmadığını söyledi. Sevim, kazadan yaralı kurtulanlardan 9 yolcunun tazminat süreçlerini de takip ettiklerini belirtti.
'HERKES MÜCADELESİNE DEVAM ETSİN, PES ETMESİN'
Sinem Topçu, annesi, teyzesi ve kuzeni ile birlikte trende bulunduğunu söyleyerek, "Annem ve ben ağır yaralıydık, o yüzden 10 gün hastanede kaldık. Annem ile birlikte kazadan sonra dışarı çıkmaya çok zorlanıyorduk. Bu yüzden terapi desteği aldık. Hastaneden sonra davaya dahil sürecimiz başladı. Benim davam kapandı çok şükür. Ben de tazminat kazandım. Umarım herkes mücadelesine devam eder. Bu yolda kimse pes etmesin" dedi.
'KAZADAN ÖNCE ÇALIŞIYORDUM, ŞİMDİ ÇALIŞAMIYORUM'
Zeynep Aydıncı ise, kazada eşi ve çocuğu ile yaralandığını belirterek, "8 aylık bir hastane sürecim oldu. Bunun 3 ayı yoğun bakım oldu. Kazadan sonra ailecek yıprandık. Yavaş yavaş yürümeye başlayabildim. Kazadan önce çalışıyordum; ama şimdi çalışamıyorum. Şikayetçi olduk ve tazminatlarımızı aldık" diye konuştu.
'ÇOK ETKİLENDİM HALA İLAÇ KULLANIYORUM'
Yeliz Karakaş da eşiyle kazada yaralandığını anlatarak, "Psikolojik olarak çok etkilendim hala ilaç kullanıyorum. Uzun yolculuğa çıktığımda çok korkuyorum, titreyerek geliyorum. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kısa sürede sonuçlandı, bu kadar çabuk sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk. Kazada diğer yaralanan arkadaşlarımız da haklarını savunsunlar. Benim tanıdığım hala şikayetçi olmayan çok insan var" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Son dakika: Çorlu tren faciasında 3 yolcuya rekor tazminat!/son-dakika-corlu-tren-faciasinda-3-yolcuya-rekor-tazminat-3198836
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