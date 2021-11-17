Çocuğun yanında önce dövdü! Sonra tükürdü!

DHA

İstanbul Zeytinburnu'nda, dün akşam saatlerinde, Beştelsiz Mahallesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, küçük kız çocuğu ile sokakta yürüyen kadın, eşi olduğu öne sürülen kişi ile tartışmaya başladı.

KADINI DARP ETMEYE BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre kadına sokak ortasında bağıran kişi, daha sonra fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

KADININ YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Çocuğunun yanlarında olmasına aldırış etmeyen kişi, bir süre yürüdükten sonra kadının yüzüne tükürdü.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kayıtta, kadına şiddet uygulayan kişinin, "Şeytan senin kolunun altına girmiş. Uyma şeytana. Allah seni ıslah etsin" dediği anlar da yer aldı.