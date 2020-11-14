Beyin ameliyatı olan çocuğa korkunç şiddet!

İstanbul Kağıthane'de, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde insanın tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. 7 yıl önce, 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü.
1.5 yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.
BEYİN AMELİYATI OLAN ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE
DHA'da yer alan habere göre zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu.
Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi.
GÖRÜNTÜ DOLAŞINCA OLAY AÇIĞA ÇIKTI
Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.
KESİP, YAKTI "AZ YAPMIŞIM" DEDİ
Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı.
Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
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