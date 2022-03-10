Çıplak halde ölü bulunmuştu, yeni gelişme!

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde dün yol kenarında bir kişinin kanlar içinde çıplak ve hareketsiz şekilde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede dövülerek öldürüldüğü belirlenen cansız bedenin 52 yaşındaki Selahattin Erbaş'a ait olduğu belirlendi.

ESKİ EŞİNİN YAŞADIĞI EVDE KAN İZLERİ BULUNDU

Çevrede geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerine yakın bir evde kan izlerine ulaştı. Evde bulunan Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P. (41) gözaltına alındı. Savcılık ve jandarma olay yerinin incelemesinin ardından Selahattin Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheliler eski eş Ç.Y. (45) ile U.P.'nin (41) jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.