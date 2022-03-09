Dövülerek öldürüldü, çıplak halde yol kenarına atıldı

AA

Antalya'da yol kenarında çıplak halde erkek cansız bedeni bulundu.

Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde yol kenarında üzeri çıplak ve hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARA VE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri cansız bedenin Selahattin Erbaş'a (52) ait olduğunu tespit etti. Vücudunda yara ve darp izleri bulunduğu görülen cansız beden, incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

ESKİ EŞİ İLE YANINDAKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, cansız bedenin bulunduğu bölgeye yakın bir evde kan izleri bulundu. Bunun üzerine evde bulunan Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P.'yi (41) gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.