Cinnet dehşeti! 1'i kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı

İHA

Artvin’in Arhavi ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kişi, biri kadın iki kişiyi silahla öldürdükten sonra yurt dışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı yakınlarında aynı kendi hayatına son verdi.

İHA'nın haberine göre olay Arhavi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz netlik kazanmayan Gürcistan uyruklu bir kişi, yaşadıkları evde henüz bilinmeyen bir nedenle biri kadın iki kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden katil zanlısı burada bulunan park alanında aynı silahla kendi hayatına son verdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.