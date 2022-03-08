Kentin Selçuklu ilçesinde 19 Şubat gecesi bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi tabancayla vurularak öldürülmüş, 1'i ağır 4 kişi de yaralanmıştı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, olaydan sonra mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayın firari şüphelilerinden H.Y., Cinayet Büro Amirliği'nin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Ayrıca olaya karışan ve olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan M.A., tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alındı.

Karaman’da işlediği cinayet nedeniyle hüküm giydiği ve arandığı anlaşılan H.Y. ile M.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayda toplam tutuklanan sayısı da 9'a çıktı.