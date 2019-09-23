23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2788 Sokak'ta 17 Ağustos'ta müstakil bir evin balkonunda oturanlara motosikletli iki kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Saldırıda ev sahibi inşaat işçisi Murat Kor (41) ile ablası Münevver Kor (43) yaralandı.
Komşusu tarafından öldürülen Murat Kor.
MURAT KOR HASTANEDE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre yaralılardan durumu ağır olan Murat Kor, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ablası Münevver Kor ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖZEL EKİP OLAYI AYDINLATTI
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nce oluşturulan özel ekip, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin yüzlerini bezle gizlediğini, tüfeği de beyaz poşette sakladığını belirledi.
"KİMLERLE ANLAŞMAZLIK YAŞADI?"
Görüntülerde şüphelilerin yüzlerinin görünmemesi, motosikletin plakasının da belirlenememesi üzerine ekip, maktulün yakınlarıyla görüşerek yakın zamanda anlaşmazlık yaşadığı kimse olup olmadığını soruşturdu. Maktulün olaydan kısa süre önce evde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında küfretmesi üzerine komşusu E.İ'nin kendisine tepki gösterdiğini ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı iddiası üzerine polis, bu kişiye yöneldi.
TÜFEĞİ ARKADAŞINA VERMİŞ
Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yaptığı araştırmayla şüpheli E.İ'nin olayın ardından tüfeği aynı mahalledeki arkadaşı M.S'nin evine bıraktığını, bir süre sonra da silahı alıp parçalara ayırarak farklı noktalarda çöpe attığını belirledi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Daha sonra Elazığ'a kaçıp kuzeninin evinde saklandığı tespit edilen E.İ. ile olay sırasında motosikleti kullandığı ileri sürülen arkadaşı C.A. ve silahı evinde sakladığı iddia edilen M.S. özel ekibin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.
"KORKUTMAK İSTEDİK" İDDİASI
Cinayet zanlısı E.İ'nin ifadesinde, komşusu Murat Kor'u, eşiyle tartıştığı sırada küfretmesinden dolayı uyardığını, kendisini terslemesi üzerine de korkutmak amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü bildirildi. Zanlılardan E.İ. ve C.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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