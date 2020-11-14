Gerginlik yaratan adada önemli gelişme!

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ABD Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın ikili güvenlik anlaşması kapsamına girmesinde mutabık kaldı. Kyodo ajansının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Japonya Savunma Bakanı Kişi ile ABD Savunma Bakanı Vekili Miller telefonda görüştü.
"BÖLGESEL DAYATMA VAR" İDDİASI
AA'da yer alan habere göre görüşmede, Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı Senkaku Adaları'nın çevresindeki beklenmedik durumlara yönelik ABD-Japonya Arasında Karşılıklı İş Birliği ve Güvenlik Anlaşması'nın (ANPO) 5. maddesinin uygulanmasına atıfta bulunuldu. Kişi görüşmede, Çin’in “bölgesel dayatmacılığına“ dikkati çekerek "Statükonun tek taraflı değiştirilmesine karşıyız" dedi.
FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ KONUŞULDU
Japonya’nın yeni füze savunma sistemi planının da ele alındığı görüşmede, Kuzey Kore’nin füze geliştirme programına yönelik endişeler paylaşıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nce yasaklanmasına rağmen Kuzey Kore’nin denizden denize mal transferine karşı, iki ülkenin iş birliğinin önemine değinildi.
BIDEN'DAN DESTEK SÖZÜ ALMIŞTI
ANPO’nun 5. maddesi, ABD’nin, "Japonya’nın idaresindeki bölgelere silahlı saldırılara karşılık vermesi" taahhüdünü kapsıyor. Hafta içinde, 3 Kasım seçimlerinden ABD’nin 46. başkanı olarak çıkan Joe Biden ile telefonda görüşen Başbakan Suga Yoşihide, tartışmalı adalara yönelik destek sözü almıştı.
KİMSENİN YAŞAMADIĞI 5 ADA VE 3 KAYALIK
Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor. Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
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