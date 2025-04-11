Çin'den ABD'ye yeni misilleme

Çin hükümeti, ABD mallarının ithalatına uygulanan yüzde 84'lük tarifenin yüzde 125'e çıkarıldığını duyurdu.

Çin Gümrük Tarifesi Komisyonu tarafından yapılan açıklamada "ABD'nin Çin'e yönelik aşırı yüksek gümrük vergileri uygulaması, uluslararası ekonomik ve ticari kuralları ciddi şekilde ihlal etmekte, temel ekonomik ilkeler ve akılcı yaklaşımlarla çelişmekte olup tamamen tek taraflı zorbalık ve baskı eylemidir" ifadeleri kullanıldı.

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"DAHA FAZLASI DİKKATE ALINMAYACAK"

Daha önce açıklanan yüzde 84’lük ek gümrük vergisinin yüzde 125'e yükseltildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Mevcut gümrük vergisi seviyesinde, ABD’den Çin’e ihraç edilen ürünlerin pazarda kabul görmesi mümkün olmadığından, ABD tarafının Çin'e yönelik daha yüksek gümrük vergileri uygulaması durumunda, Çin tarafı bunu dikkate almayacaktır."

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ABD YÜZDE 145'E YÜKSELTMİŞTİ

ABD Başkanı Trump önceki gün Truth Social sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini bildirmişti. Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetmişti. Ancak Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıklamıştı.

Daha sonra Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın yüzde 125'ten bahsederken, yalnızca karşılıklı tarifelere atıfta bulunduğunu aktardı ve yüzde 20'lik fentanil tarifeleri dahil edildiğinde toplam tarife oranının yüzde 145'e çıktığını kaydetti.