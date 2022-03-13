Çin'de son 2 yılın rekor vaka sayısı!

Çin ana karasında son 24 saatte 1938 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1807'si yurt içi kaynaklı 1938 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Günlük vaka sayısı iki yılı aşkın sürede en yüksek seviyeye ulaştı. Ana karada en son 16 Şubat 2020'de 2 bin 48 vaka kaydedilmişti.
Yurt içi kaynaklı 1412 vakanın görüldüğü Cilin ve 175 vaka ile Şandong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 131 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı gerçekleşmedi.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 115 bin 466 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölgenin eyalet ve şehirlerinde salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.
9 MİLYONLUK ŞEHİR KARANTİNADA
9 milyon kişinin yaşadığı Çangçun'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapanmaya gidildi. Vatandaşların evde kalmaları ve üç kez toplu testten geçmeleri gerekirken, zorunlu olmayan işletmeler kapatıldı ve ulaşım faaliyetleri askıya alındı.
ŞANGAY'DA TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI
Çin'in finans merkezi Şangay kentinde de yeni vakalar nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Kent sakinlerinden gerekli olmadıkça seyahat etmemeleri istenirken, seyahat edecek kişilere de son 48 saate ait nükleik asit testinin sonucunu gösterme şartı geldi.
Çin'de salgınla mücadele çalışmalarının koordinasyonunu yürüten Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Omicron'un yayılmasına karşı ülkenin 'dinamik sıfır vaka stratejisi'nin ciddiyetle uygulanması çağrısı yaptı. Sun, vakaların daha erken tespit edilmesini sağlamak için halkın hızlı antijen testleri uygulamasının önem taşıdığının da altını çizdi.
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