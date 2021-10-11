Çin'de sel felaketi: Yaklaşık 2 milyon kişi yerlerinden oldu

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Yoğun yağış, arama kurtarma çalışmalarını da engelliyor
Çin'in Şansi eyaletinde yaşanan sel felaketi 1,7 milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkiledi.
Yetkililer ülkenin resmi haber ajansı Xinhua'ya, 120 binden fazla insanın başka bölgelere yerleştirildiğini ve eyalet genelinde 17 bin evin de yıkıldığını söyledi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağmur, bölgede 70'den fazla il ve ilçede evlerin çökmesine neden oldu. Bazı yerlerde toprak kaymaları meydana geldi.
Yetkililer, şiddetli yağışların arama kurtarma çalışmalarını da engellediğini söyledi.
3 ay önce Henan eyaletinde meydana gelen başka bir sel felaketinde 300'den fazla insan
hayatını kaybetmişti.
Çin'de yayın yapan Global Times gazetesi, toprak kayması sonucunda 4 polis memurunun öldüğünü aktardı. Ancak diğer kayıplarla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
Haberde Şansi'deki felaketin Henan'da yaşanan felakete kıyasla çok daha kötü olduğu vurgulandı.
- Getty Images
Yetkililer, sel felaketinde 17 bin evin yıkıldığını söyledi
- Reuters
Şansi'nin eyalet başkenti Taiyuan'da geçen hafta ortalama 185,6 mm'lik ortalama yağış görüldü. 1981 ile 2010 yılları arasında Ekim ayı ortalaması ise 25 mm idi.
Önemli bir kömür üreticisi olan eyalette madenler de kapatıldı.
Çin, bir süredir elektrik kesintilerine de neden olan bir enerji sıkıntısıyla karşı karşıya. Hükümet, limanlarda ve fabrikalarda elektrik kullanımını sınırlandırıyor.
Eyalet yönetimi, Şansi'deki 60 kömür madeni, 372 kömür dışı maden ve 14 tehlikeli kimyasal fabrikanın üretimini askıya aldığını söyledi.
4 Ekim'de 27 kömür madeninde daha operasyonlar durdurulmuştu.
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