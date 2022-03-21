Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü

Son dakika... Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan yolcu uçağının Guangşi eyaletinde düştüğü ve uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

Çin devlet medyasında yer alan haberlerde, yaralı sayısının bilinmediği, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin henüz başka bir ayrıntı paylaşılmadı.