Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Gelen ilk partide 3 milyon doz aşı bulunuyor.

BAKAN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Aşıların gelmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak" ifadelerini kullandı.

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