        Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 8 Eylül 2025 Pazartesi! İşte Sayısal Loto sonuç sorgula

        8 Eylül Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

        Çılgın Sayısal Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başladı. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklanıyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da sonuçların belli olmasının ardından, bilet sorgulama süreci başladı. İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 21:40 Güncelleme: 08.09.2025 - 21:41
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 8 Eylül 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        8 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Yazı Boyutu
