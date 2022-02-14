Artvin'de kar küreme aracı çığ altında kaldı!

Olay bu sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2 bin 600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü.

İHA'nın haberine göre, bölgede yol açma çalışması yapan paletli kar küreme aracı çığın altında kaldı.

İş makinası operatörü kendi imkanlarıyla kara gömülen araç içerisinden çıktı. Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Karayolları ekipleri de çalışma başlatarak araç trafiğini yeniden sağladı.