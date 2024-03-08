UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra...
Avrupa kupalarında 2023-2024 sezonunda bir hafta daha geride kaldı. Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, Union SG'yi 3-0 yendi. Avrupa'daki maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte son durum...
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Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı. Türkiye, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarının grup aşamasına üç takımla başladı.
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Temsilcilerimizden Galatasaray ve Beşiktaş elenirken UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise yoluna devam ediyor.
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Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'ye konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 3-0 yenerek İstanbul’a tur için büyük avantajla döndü.
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Fenerbahçe’nin kazanması Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması yeri açısından da büyük önem taşıyor.
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Çünkü Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10 sırada tamamlaması önümüzdeki senelerde Avrupa Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısını belirleyecek.
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Fenerbahçe, Belçika deplasmanında kazanmasıyla ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı.
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UEFA Ülke puanı sıralamasının zirvesinde ise topladığı 101.553 puanla İngiltere bulunuyor.
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İŞTE 8 MART 2024 İTİBARİYLE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
15- DANİMARKA 31.450
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14- NORVEÇ 31.625
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13-AVUSTURYA 32.400
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12-İSVİÇRE 32.775
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11- ÇEKYA 35.550
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10- İSKOÇYA 36.050
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9- TÜRKİYE 38.100
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8-BELÇİKA 46.800
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7-PORTEKİZ 55.482
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6-HOLLANDA 61.300
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5-FRANSA 64.997
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4-ALMANYA 82.767
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3-İTALYA 85.855
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2-İSPANYA 86.864
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1-İNGİLTERE 101.553
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