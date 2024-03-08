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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra... - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra...

        Avrupa kupalarında 2023-2024 sezonunda bir hafta daha geride kaldı. Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, Union SG'yi 3-0 yendi. Avrupa'daki maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:28
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        • 1

          Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı. Türkiye, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarının grup aşamasına üç takımla başladı.

        • 2

          Temsilcilerimizden Galatasaray ve Beşiktaş elenirken UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise yoluna devam ediyor.

        • 3

          Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'ye konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 3-0 yenerek İstanbul’a tur için büyük avantajla döndü.

        • 4

          Fenerbahçe’nin kazanması Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması yeri açısından da büyük önem taşıyor.

        • 5

          Çünkü Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10 sırada tamamlaması önümüzdeki senelerde Avrupa Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısını belirleyecek.

        • 6

          Fenerbahçe, Belçika deplasmanında kazanmasıyla ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı.

        • 7

          UEFA Ülke puanı sıralamasının zirvesinde ise topladığı 101.553 puanla İngiltere bulunuyor.

        • 8

          İŞTE 8 MART 2024 İTİBARİYLE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

          15- DANİMARKA 31.450

        • 9

          14- NORVEÇ 31.625

        • 10

          13-AVUSTURYA 32.400

        • 11

          12-İSVİÇRE 32.775

        • 12

          11- ÇEKYA 35.550

        • 13

          10- İSKOÇYA 36.050

        • 14

          9- TÜRKİYE 38.100

        • 15

          8-BELÇİKA 46.800

        • 16

          7-PORTEKİZ 55.482

        • 17

          6-HOLLANDA 61.300

        • 18

          5-FRANSA 64.997

        • 19

          4-ALMANYA 82.767

        • 20

          3-İTALYA 85.855

        • 21

          2-İSPANYA 86.864

        • 22

          1-İNGİLTERE 101.553

        • 23
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