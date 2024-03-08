Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!

Kuzey Kore'nin ileri konuşlandırılmış uzun menzilli topçu silahları, Kuzey Kore sınırından yaklaşık 40 ila 50 kilometre uzakta. Bu, 10 milyon nüfuslu bir şehir olan Güney Kore'nin başkenti Seul için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.