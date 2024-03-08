Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatının devam ederken, Kuzey Kore lideri Kim dün askeri eğitim yapan üssü ziyaret etmişti. Kuzey Kore devlet medyası, muhtemelen Güney Kore- ABD tatbikatına yanıt olarak topçu atış tatbikatlarının düzenlediğini bildirdi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ve ABD arasında ortak bir askeri tatbikatın devam ettiği süreçte dün askeri eğitim üssüne yaptığı ziyaret sırasında savaş tatbikatlarını yoğunlaştırma talimatı vermişti.
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Kuzey Kore devlet medyası (KCNA), ordunun topçu atış tatbikatları düzenlediğini duyurdu. Bu topçu atışları, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatına yanıt olarak yorumlandı.
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Kuzey Kore'nin ileri konuşlandırılmış uzun menzilli topçu silahları, Kuzey Kore sınırından yaklaşık 40 ila 50 kilometre uzakta. Bu, 10 milyon nüfuslu bir şehir olan Güney Kore'nin başkenti Seul için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.
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Kuzey Kore lideri Kim dün askeri eğitim üssüne yaptığı ziyarette, orduya "ezici güce" sahip düşmanları ve onların "savaşın fitilini ateşlemeye yönelik en ufak girişimlerini" kontrol altına almak için savaş kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik tatbikatları artırma direktifinde bulunmuştu.
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Güney Kore ve ABD arasındaki ortak tatbikatı kınayan Kim, bu ülkelerin "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında bulunmuştu.
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Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı 4 Mart'ta başlatmıştı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.