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        Haberler Gündem 3. Sayfa TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!

        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!

        İstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda, kızlarının Ankara'daki nikahından dönen ve seyahat ettikleri yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ölen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı. 5 kişi, TEM kenarında otobüsten inerken güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:37
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        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
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        İstanbul Pendik'ten, Ankara'daki kızları Sıla Okur'un (19) düğünleri için yola çıkan Okur ailesi, İstanbul dönüşü otobüs firmasıyla seyahat ederken Kurtköy TEM Otoyolu'nda indi.

        KIZLARININ NİKAHINDAN DÖNÜYORLARDI

        DHA'da yer alan habere göre yolun karşısında geçmeye çalışan aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Ankara'daki kızları Sıla Okur'un nikah törenine katılan Okur ailesi, Pendik'ten 2 Mart tarihinde yola çıktı.

        TEM'DE OTOBÜSTEN İNDİLER

        Nikah töreninin ardından otobüs firmasıyla seyahat eden aile, İstanbul'a dönerken TEM Otoyolu Tuzla Mehmetçik Vakfı İstanbul istikametinde otobüsten indi.

        OTOMOBİL 5 KİŞİLİK AİLEYE ÇARPTI

        Kurtköy'deki evlerine 10 dakikalık mesafedeyken saat 01.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 kişilik aileye, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki otomobil çarptı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) olay yerinde hayatını kaybetti.

        SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin otobüsten inmeden önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

        İKİ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Olay sonrası yayalara çarpan otomobil sürücüsü ile 5 kişiyi yol kenarında indiren otobüs sürücüsü tutuklanmıştı.

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