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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-5' operasyonlarında 4 ton 604 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada da ele geçirilen miktarın tek seferdeki en yüksek miktar olduğu vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:36
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        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-5' operasyonlarında 4 ton 604 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı" ifadelerine yer verdi.

        Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen 'Narkoçelik-5' operasyonlarında 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve 165 kg aseton maddesi ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

        Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada da ele geçirilen miktarın tek seferdeki en yüksek miktar olduğu vurgulandı.

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