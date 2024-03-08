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        Haberler Televizyon 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Birbirinden iddialı, sevilen yapımlarıyla fark yaratan SHOW TV, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir tanıtımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:42
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        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
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        SHOW TV’nin ilgiyle izlenen yapımlarının kadınlarından oluşan özel tanıtım dikkat çekti. Sevgi dolu, cesur ve ilham veren güçlü kadın karakterleriyle ekranda fark yaratan 'Bahar', 'Sandık Kokusu' ve 'Kızılcık Şerbeti’nin güzel oyuncuları ile 'Güldür Güldür Show’un renk ve neşe saçan kadınlarının yer aldığı tanıtım kısa sürede büyük ilgi gördü.

        “Kadınların çektikleri yeter!”, “Ben pes etmeyeceğim”, “Birimizin başına bir şey geldiğinde aslan kesiliyoruz!” repliklerinin vurgulandığı tanıtımdaki özel görüntüler beğeni topladı.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

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        #8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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        Boğa
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        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
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        Başak
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