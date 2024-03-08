Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi Pendik’te meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, savcılığa başvuran 7 kişi, bir emlak şirketi tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir emlak şirketinin internet üzerinden “Bu fiyatı kaçırmayın”, “Bu fırsat kaçmaz” ilanları üzerine ev satın almak için irtibata geçtiklerini belirten şikayetçiler, “Bize evi gezdirdiler. Evin içinde kiracılar vardı. Ev satın almak için bizden ön ödeme olarak para istediler. Verdik ama daha sonra bir türlü evin satış işleri olmadı. Bizi hep oyaladılar. Dolandırıldığımızı anladık” dedi.

İNANILMAZ YÖNTEM ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından yapılan çalışmada, akıllara durgunluk veren bir yöntem ortaya çıktı. İddialara göre emlak şirketi, satışa sunduğu bu evleri daha önce kiraya veren şirketti. Bu evlerin başka emlak şirketleri tarafından satışa sunulduğunu gören şirket yetkilileri, ev sahiplerinin bilgisi olmadan bu evleri düşük fiyatla “Bu fiyatı kaçmaz” ve “Bu fırsat kaçmaz” diye internet üzerinden satışa sundu.

KİRACILARI TANIYORLARDI

Bu ilanlar üzerine müşteriler evlere götürülüp gezdirildi. İddialara göre daha önce kiraya verdiği kişileri tanımalarından dolayı evleri müşterilere gösterirken samimi ortam oluşturarak mağdurlara güven verildi. Emlak şirketinin bu yöntemle 7 kişiyi dolandırdığı belirtildi. Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonda emlak şirketi yöneticisi ve çalışanı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.