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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de emlakçının sinsi oyunu! Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar! - Güncel son haberler

        Emlakçının sinsi oyunu! Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar

        İstanbul'da bir emlak şirketinin şaşkına çeviren dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Daha önce kiraya verdikleri evlerin sahipleri tarafından satışa çıkarıldığını gören bir emlak şirketi, mülk sahiplerinden habersiz "Bu fırsat kaçmaz" diyerek daireleri düşük fiyatla internet üzerinden satışa çıkardı. Evleri almak isteyen kişilerden ön ödeme alarak dolandırıcılık yapan 1 emlakçı ile 6 çalışanı gözaltına alındı

        Giriş: 08.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:44
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        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
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        Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi Pendik’te meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, savcılığa başvuran 7 kişi, bir emlak şirketi tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        ”BU FIRSAT KAÇMAZ”

        Bir emlak şirketinin internet üzerinden “Bu fiyatı kaçırmayın”, “Bu fırsat kaçmaz” ilanları üzerine ev satın almak için irtibata geçtiklerini belirten şikayetçiler, “Bize evi gezdirdiler. Evin içinde kiracılar vardı. Ev satın almak için bizden ön ödeme olarak para istediler. Verdik ama daha sonra bir türlü evin satış işleri olmadı. Bizi hep oyaladılar. Dolandırıldığımızı anladık” dedi.

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        İNANILMAZ YÖNTEM ORTAYA ÇIKTI

        Polis tarafından yapılan çalışmada, akıllara durgunluk veren bir yöntem ortaya çıktı. İddialara göre emlak şirketi, satışa sunduğu bu evleri daha önce kiraya veren şirketti. Bu evlerin başka emlak şirketleri tarafından satışa sunulduğunu gören şirket yetkilileri, ev sahiplerinin bilgisi olmadan bu evleri düşük fiyatla “Bu fiyatı kaçmaz” ve “Bu fırsat kaçmaz” diye internet üzerinden satışa sundu.

        KİRACILARI TANIYORLARDI

        Bu ilanlar üzerine müşteriler evlere götürülüp gezdirildi. İddialara göre daha önce kiraya verdiği kişileri tanımalarından dolayı evleri müşterilere gösterirken samimi ortam oluşturarak mağdurlara güven verildi. Emlak şirketinin bu yöntemle 7 kişiyi dolandırdığı belirtildi. Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonda emlak şirketi yöneticisi ve çalışanı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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