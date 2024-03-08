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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası istismar ettiği için intihar eden Sinem Nur Ercan Taştan davasında karar açıkladı! Babaya 28 yıl

        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!

        İstanbul Ümraniye'de, babası tarafından cinsel istismara maruz kalan ve intihar eden Sinem Nur Ercan Taştan davasında karar açıklandı. Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba Turan Ercan 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 08:17 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:31
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        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
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        İstanbul Ümraniye’de Sinem Nur Ercan Taştan'a, babası Turan Ercan tarafından 2009 yılında başlayan cinsel istismar 2022 yılına kadar devam etti. 2022 yılında Sinem Nur Ercan Taştan babasından şikâyetçi oldu.

        TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

        Şikayet sonrasında başlatılan soruşturmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararı sonrasında Sinem Nur Ercan Taştan İntihar etti. İntiharın ardından Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi babanın kızı istismar ederken ki ses kaydı ile şikâyetçi oldu. Ses kaydının ardından dava açıldı. Sanık Turan Ercan duruşmadaki savunmasında, “Bu kız bütün maddeleri kullandı. Sağlıklı bir düşünceye sahip olmadığını annesi de biliyor. Diğer kızım neden böyle bir iftirada bulunmuyor. Hayatım boyunca tertemiz yaşamış insanım. Annesiyle kaç kez hastaneye götürdük. Bu kızın iftiralarının doğru olması mümkün değil. Karımla 28 yıldır evliyim böyle bir adamsam neden ayrılmadı benden. Hepsi iftiradır. Kediye bile kıyamayan insanım, kızıma nasıl kıyayım. Kızım kullandığı maddeler yüzünden halüsinasyon görüp bana iftira atmıştır. Daha önce annesinin de benimde boğazıma bıçak dayamış bir kız. Beraatımı istiyorum" dedi.

        "ANNE OLARAK İÇİM ACIYOR"

        Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi, “Rahmetli kızımın sesi olmak istiyorum. Anne babam beni istismar ettiği için sokaklara düştüm. Bana sürekli uyuşturucu kullandığı için bunu yapıyor dedi. Beni ve kızımı tehdit etti. Darp etti. Kızım anne dayanamıyorum canıma kıyacağım demesi kulaklarımdan çıkmıyor. Bana gözümüz aydın Yasemin, kızımız ölmüş dedi. Anne olarak içim acıyor. Bana evladımı geri ver" ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanık Turan Ercan’ın 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

        42 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Turan Ercan’ın kızı Sinem Nur Ercan Taştan’ı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar suçundan 42 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

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