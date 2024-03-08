İstanbul Ümraniye’de Sinem Nur Ercan Taştan'a, babası Turan Ercan tarafından 2009 yılında başlayan cinsel istismar 2022 yılına kadar devam etti. 2022 yılında Sinem Nur Ercan Taştan babasından şikâyetçi oldu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Şikayet sonrasında başlatılan soruşturmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararı sonrasında Sinem Nur Ercan Taştan İntihar etti. İntiharın ardından Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi babanın kızı istismar ederken ki ses kaydı ile şikâyetçi oldu. Ses kaydının ardından dava açıldı. Sanık Turan Ercan duruşmadaki savunmasında, “Bu kız bütün maddeleri kullandı. Sağlıklı bir düşünceye sahip olmadığını annesi de biliyor. Diğer kızım neden böyle bir iftirada bulunmuyor. Hayatım boyunca tertemiz yaşamış insanım. Annesiyle kaç kez hastaneye götürdük. Bu kızın iftiralarının doğru olması mümkün değil. Karımla 28 yıldır evliyim böyle bir adamsam neden ayrılmadı benden. Hepsi iftiradır. Kediye bile kıyamayan insanım, kızıma nasıl kıyayım. Kızım kullandığı maddeler yüzünden halüsinasyon görüp bana iftira atmıştır. Daha önce annesinin de benimde boğazıma bıçak dayamış bir kız. Beraatımı istiyorum" dedi.