CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle yapıldı.

AA'da yer alan habere göre Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

PM'de, yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin soruşturulması, ön seçim sonuçları ve partinin 6 Nisan'da yapacağı 21. Olağanüstü Kurultay gündeme geldi.

21. Olağanüstü Kurultay'dan önceki son PM olma özelliği taşıyan toplantıda, PM üyeleriyle görüş alışverişinde bulunularak, Ramazan Bayramı'nda, partinin erken seçim kampanyası ile ilgili vatandaşlardan imza toplanmasına başlanması ve milletvekillerinin 81 ile dağılarak halkla buluşmalara katılması ele alındı.

PM toplantısının ardından Özel, Meclis'te CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na başkanlık etmek üzere partiden ayrıldı.

134 VEKİLDEN 132'Sİ OY KULLANDI

Öte yandan CHP Parti Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ve 6 Nisan olağanüstü kurultayı oylandı. Her iki karar da onaylandı. CHP PM'de İmamoğlu'nun adaylığı 134 milletvekilinden 132'sinin oy kullandığı öğrenildi. CHP PM sonrası açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, "Biraz önce milletvekili grubumuzda 3 kişilik tasnif komisyonunun tasnif ettiği kapalı oylamanın sonucunda 134 milletvekilinden birisi tedbirli olarak disiplinde olan arkadaşımız oy kullanmaya gelmemiştir. Bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle tedavi görüyordur, burada değildir. 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP PM SONRASI ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Özel, şunları söyledi: "Çok sayıda milletvekilimizin önerisiyle aday adayı unvanını kazanmış olan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart günü yapılan seçimlerde 1.750.000 üyemizden 1.653.887'sinin oylarını aldığı CHP sandıklarında ve 13.844.070 vatandaşımızın oyunu aldığı dayanışma sandıklarıyla toplam 15.497.957 oy alarak ön seçimin galibi olmuş ve kullanılan neredeyse geçerli oyların tamamıyla aday olarak grubumuza bildirilmek üzere Parti Meclisimizde bugün oylanmış. Parti Meclisimizdeki tüm üyelerin oybirliğiyle milletvekili grubumuza önerilmiş. Biraz önce milletvekili grubumuzda 3 kişilik tasnif komisyonunun tasnif ettiği kapalı oylamanın sonucunda 134 milletvekilinden birisi tedbirli olarak disiplinde olan arkadaşımız oy kullanmaya gelmemiştir. Bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle tedavi görüyordur, burada değildir. 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır."