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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon Atatürk Meydanı'nda "Millet Buluşması"nda konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "EkremBbaşkan, İstanbul'u hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Fatih Sultan Mehmed'in öngördüğü İstanbul'u yapacak, buna inanıyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevini yapacak. Tüm bürokratik engelleri kaldıracağım" diye sözlerine başladı.

"Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı" diyen Kılıçdaroğlu, "Artık başı açık, başı kapalı diye kadınları ayırdık, bıkmadık mı? Trabzon'a söz, Türkiye'ye söz bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaklaştıracağım, birlikte olacağım. Güzel Türkiye'ye yeniden inşa edeceğim. Hayatın her aşamasında göreceksiniz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

418 MİLYAR DOLAR MESAJI

Emeklilere bayram ikramiyesi vaadini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Beşli çeteye, uyuşturucu baronlarına, 5-6 yerden maaş alanlara var; emekliye yok. Yemezler. 418 milyar dolarlık hortum var. O paranın tamamını alacağım ve bu milletin cebine koyacağım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası mahkemelerden nasıl davaları kazanırsın?' diyorlar. Onlar benim devlet adamı olduğumu bilmiyorlar. Bütün avukatları, akademik dünyanın önde gelen isimleri çağırdım, konuştum. Davaları açacağız paralar gelecek. Malvarlıkları var, kuruşu kuruşuna biliyorum. Hiç endişe etmeyin."

Esnafa yönelik atılacak adımları sıralayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Esnafın bir ay içinde bankalardan, kooperatiflerinden pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Stopaj vergisini sıfırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIĞIMA ENGEL OLMAK İSTEDİLER"

Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma engel olmak istediler. Kimseye kin tutmam, öfkeyle bakmam. Bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim" dedi.

Gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Torpili bitireceğim. Ataması gelenleri atayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "İktidar olmanın yolu çalışmaktan geçer, beraber olmaktan geçer, kul hakkı yememekten geçer. Altı lider beraberiz. Altı lideri bir araya getiren demokrasidir, kul hakkı yememektir, yolsuzlukla mücadeledir, esnafın içinde bulunduğu durumdur, kişibaşı gelirin düşmesidir, adaletin olmamasıdır. Biz beraberiz, adaleti getireceğiz" diye konuştu.

"Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "O türbeyi vatan toprağına yeniden götüreceğim. Şanlı bayrağımız yeniden dalgalanacak. Bayrağını indiren, toprağını terk eden adamdan milliyetçi olmaz" ifadelerini kullandı.

"Milliyetçilik güçlü olmaktır" diyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, "İhale yapıyorlar dolarla, euroyla. Türk Lirası hani ezilmezdi. Bunların milliyetçiliğini gördünüz mi? Büyük ihaleleri dolarla, euroyla yaptılar. O ihaleleri Türk Lirası'na çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimizi bütün dünya bilecek" dedi.

TREN YOLU PROJESİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Trabzon sporuyla dünya markası. Herkesin saygıyla andığı, söz ettiği güzel ve görkemli bir kent Trabzon. Trabzonlunun geliri 1300 dolar düştü. Çok sayıda genç büyük kentlerin varoşlarında iş arar haline geldi. 100 yıl nasip ederse Mustafa Kemal'in hayalini gerçekleştireceğiz; demiryolunu Sarp'tan geçireceğiz. Bunu yapacağız, sadece Trabzonlu değil, bütün Karadeniz görecek" diye konuştu.

"DEVLETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

"Bir söz almak istiyorum" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Devletin kolonlarını kestiler, onların yeniden inşa edilmesi lazım. Devletin yeniden ayağa kalkması lazım. Adaletin olmadığı yerde kargaşa olur, haksızlıklar olur. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Altı lider bir aradayız, devleti yeniden inşa etmek istiyoruz. Geçmişte o partiye, bu partiye oy vermiş olabilirsiniz. Ama sandık başına giderken elinizi vicdanınıza koyun. Kul hakkı yiyenlere prim vermeyin. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı malvarlığı dolayısıyla tehdit edilemez" dedi.