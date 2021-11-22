CHP'li Altay: Seçim kararı alındığı gün...

CHP'li Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Millet İttifakının adayı kim olacak?" tartışmaları üzerine Altay, "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız" yanıtını verdi.