CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında 5 yıl 4 ay hapis istemi
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
Giriş: 11.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
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