CHP Genel Merkezi'nden 81 il teşkilatına Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur seçimi için saha çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanılması talimatı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla gönderilen "Mücadeleye devam. Buradayız!" başlıklı yazıda il ilçe ve büyükşehir tüm belediye başkanlarının kendi illerinde saha çalışmalarını yürütecekleri belirtildi.

Yazıda tek milletvekili olan illerin milletvekilleri hariç, 26. 27. ve 28. dönem milletvekillerinin CHP Meclis Grup Başkanlığı tarafından kendi illeri dışındaki illerde görevlendirileceği kaydedildi.

Çalışmalara il başkanlıkları kadın kolları ve gençlik kolları da katılacak.