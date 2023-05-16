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CHP'de strateji toplantısı! 12 günlük yol haritası belirleniyor

CHP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur seçimine ilişkin strateji toplantısı yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş izlenecek yol haritasını değerlendiriyor

Giriş: 16.05.2023 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP'de strateji toplantısı! 12 günlük yol haritası belirleniyor
CHP'de strateji toplantısı! 12 günlük yol haritası belirleniyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşüyor. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur seçiminde izlenecek strateji görüşülüyor.

CHP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İkinci Turu'nda izlenecek strateji görüşülüyor.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya İmamoğlu ve Yavaş katılıyor. Görüşmeye ilerleyen saatlerde başka isimlerin de katılması bekleniyor.

Toplantıda 12 günlük süreçte nasıl bir strateji izleneceği belirlenecek.

Kılıçdaroğlu bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada gençlere ve kadınlara seslenmişti. Yeni kampanya döneminde de gençler, kadınlar ve mütedeyyin kesime yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının arından stratejisini açıklaması bekleniyor.

CHP MYK'DA TARTIŞMA

CHP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MYK) da dün bir araya geldi. Toplantıda seçim sonuçları ve seçim sürecinde izlenen strateji masaya yatırıldı.

Toplantıda MYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK ile işbirliği yapıyorlar" söyleminin toplumda karşılık buluğuna yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Diğer yandan 3-6 Mart tarihlerinde 6'lı Masa'da yaşanan krizde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının, İYİ Parti'nin oylarını yüzde 15-16 seviyelerinden yüzde 9'a düşmesinin nedeni olduğu da belirtildi.

Ayrıca MYK üyeleri; CHP listesinden seçime giren DEVA ve Gelecek Partisi'nin seçim çalışmalarına desteği olmadığını da ileri sürdü.

SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

CHP'de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5.3 oranında oy alan Sinan Oğan ile görüşme de masadaki konulardan birisi. Önümüzdeki saatler ve günlerde CHP kurmaylarının Sinan Oğan ile bir görüşme yapabileceği değerlendiriliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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